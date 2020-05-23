رياضة | حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف واحد من أساطير نادي ليفربول الإنجليزي عن مفاجأة بشأن رحيل ساديو ماني ومحمد صلاح نجمي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد كيني دالجليش أسطورة ليفربول السابق أن صلاح وماني لن يرحلا عن الريدز في الصيف القادم نهائيا.

وقال كيني في تصريحات صحفية: " هناك أندية تعتقد أنه بإمكانها الحصول على ماني، إلا أن الأمر لا يبدو كذلك".

وتابع: " صلاح وماني وفيرمينو لن يرحلوا، إلا إذا كانوا غير سعداء في ليفربول، ولا يبدو أنهم كذلك".

وأختتم: " في نهاية المطاف ومثل أي شيء، سيتغير الفريق قليلا، لن تتمكن الأندية الأخرى من ضم لاعبي ليفربول، إلا إذا أراد النادي مغادرتهم".

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