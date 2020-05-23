رياضة | بوكيتينو: البريميير ليج أفضل دوري في العالم

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر بوكيتينو: البريميير ليج أفضل دوري في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي، ، بأنه فكر في تدريب ريال مدريد ليخوض نفس تجربة البرتغالي جوزيه مورينيو.

تحدث بوكيتينو في مقابلة لصحيفة ذا غارديان البريطانية، عن مورينيو الذي تولى تدريب توتنهام خلفاً له، وعن العلاقة التي تربطهما والتي تعود للفترة التي كان كلاهما في إسبانيا يدرب هو إسبانيول، والمدير الفني البرتغالي ريال مدريد.

ورغم أن مورينيو حل محل بوكيتينو عقب إقالته من توتنهام في نوفمبر الماضي، ليظل المدرب الأرجنتيني بلا ناد حتى الآن، فإنه يؤكد أنه لا يشعر بأي ضغينة تجاهه، وقال: "أعرف جوزيه منذ فترة طويلة، علاقتنا جيدة منذ أن كنا في إسبانيا، وأنا سعيد لأنه حل محلي في توتنهام".

Advertisements

وأقر بوكيتينو بأنه كان يفكر دائماً في أنه سيخلف مورينيو في تدريب ريال مدريد قائلاً: "لطالما فكرت في أنني سأحل محله، هو كان في ريال مدريد وكنت أقول له: "ريما في يوم من الأيام سأكون مكانك في ريال مدريد، ولكن أنظر كيف تتغير الحياة، هو حل محلي في توتنهام، إنه أمر لا يصدق".

ومن ناحية أخرى، قال بوكيتينو: "منفتح للغاية لأي عرض كما أنه لا يستبعد الرحيل عن لندن، رغم أنه يفضل أن يواصل العيش هناك".

وقال: "أعشق إنجلترا وبالتأكيد أرى "البريميير ليج" أفضل دوري في العالم".