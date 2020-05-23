رياضة | رسميا.. الإعلان عن موعد استئناف الدوري البرتغالي

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. الإعلان عن موعد استئناف الدوري البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري البرتغالي عن استئناف البطولة المحلية يوم 3 يونيو القادم بدون حضور الجماهير وذلك على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد.

نشرت الرابطة جدول تسع من الجولات المتبقية من البطولة (25 حتى 33)، على ان تحدد في وقت لاحق برنامج المرحلة الأخيرة التي من المقرر أن تقام في 21 يوليو .

وكانت الحكومة البرتغالية أجازت الشهر الماضي، استئناف منافسات البطولة المعلقة منذ 12 مارس ، اعتباراً من الأسبوع الأخير من مايو ، بشرط إقامتها من دون جمهور، واعتماد بروتوكول صحي صارم.

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كما سيتم إخضاع أفراد الفرق لفحوص دورية أسبوعياً لكشف كوفيد 19.

وأبدت الرابطة في مراحل سابقة أملها في معاودة المنافسات، بدءاً من 4 يونيو ، مشيرة الى ان ذلك سيمنحها الوقت للبحث مع السلطات الصحية في الملاعب القادرة على استضافة المباريات في ظل الشروط الجديدة، بعدما أعربت تلك السلطات عن رغبتها في ان يتم خوض المباريات على أقل عدد ممكن من الملاعب.

ومع أن الرابطة لم تكشف في الجدول المعلن الملاعب التي ستقام عليها المباريات، أشارت التقارير الصحافية المحلية إلى أن غالبية الفرق ستتمكن من خوض اللقاءات على أرضها.