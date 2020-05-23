شكرا لقرائتكم خبر عن «رومينيجه» يؤكد عدم تفعيل بايرن لبند الشراء في عقد «كوتينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كارل-هاينتس رومينيجه، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، عدم تفعيل الفريق البافاري لبند أحقية الشراء في عقد استعارته للنجم البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني قبل انتهاء مدته رسميًا.

وكان «كوتينيو» قد انضم مطلع هذا الموسم إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة موسم مع منح النادي الألماني أحقية شراء اللاعب في نهاية فترة الإعارة مقابل 130 مليون يورو.

وقدم البرازيلي أداء متذبذبًا مع البافاري ولم يستطع استعادة تألقه وبريقه الذي فقده منذ رحيله عن ليفربول في يناير 2018 متجهًا إلى إقليم كتالونيا الإٍسباني للعب بألوان البلوجرانا.

وحسب موقع «جول» العالمي، فإنه رغم عدم تفعيل بايرن ميونخ لبند أحقية الشراء في عقد «كوتينيو»، إلا أن رئيسه «رومينيجه» لم يغلق الباب في وجه البرازيلي، ما يشير إلى إمكانية سعي النادي الألماني لضم اللاعب لكن بمقابل مادي أقل.

ويرتبط الدولي البرازيلي بالرحيل عن برشلونة خلال الصيف القادم عائدًا إلى الدوري الإنجليزي، إذ يبقى تشيلسي الأقرب لضمه مع وجود اهتمام أيضًا من مانشستر يونايتد، حسب العديد من التقارير.

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