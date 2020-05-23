شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدال» لا يرغب في الرحيل عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يرغب النجم التشيلي أرتورو فيدال في الرحيل عن ناديه برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة رغم إشارة العديد من التقارير إلى اقترابه من مغادرة قلعة كامب نو.

وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإنه رغم رغبة النادي الكتلوني في بيع اللاعب، إلا أنه لا يريد الرحيل بعد، وهو الموقف الذي يتشارك فيه مع كل من زميليه أرتور ميلو وإيفان راكيتيتش.

ويرتبط «فيدال»، صاحب الـ 33 عامًا، بالانتقال إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي والذي يسعى مديره الفني أنطونيو كونتي لتدعيم خط وسط ميدانه.

وكان النجم التشيلي قد انضم إلى برشلونة في أغسطس 2018 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، إلا أنه عانى منذ انضمامه من عدم قدرته على حجز مقعد في التشكيل الأساسي للبلوجرانا، إذ شارك هذا الموسم في 31 مباراة كان بديلًا في معظمها، ونجح في إحراز 6 أهداف وصناعة 3.