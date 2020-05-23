شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي الخير بين «آل الشيخ» و«آل سويلم» يجمع 6 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جمع تحدي الخير الذي خاضه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، مع رجل الأعمال السعودي سعود آل سويلم الرئيس السابق لنادي النصر، والمتمثل في مباراة «بلاي ستيشن»، سيتم منحها لمنصة جود الإسكان.

وأثناء المباراة التي جاءت في أجواء حماسية، حطم تركي آل الشيخ، شاشة التلفزيون بعد تأخره بهدف، كلنه عاد وأكد أن المباراة لم تنته، وأنهم سيبحثون عن شاشة، وبعدها داعب الجمهور بعرض الشاشة المكسورة للبيع.

وكان عدد كبير من نجوم الفن العرب ومنهم عمرو دياب ومحمد هنيدي، ونجوم الكرة القدم العالميين أمثال دييجو أرماندو مارادونا، وليونيل ميسي وروبرتو كارلوس وداني ألفيش وبيبيتو وبوفون وغيرهم، قد دعموا هذا التحدي.