شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يحطم شاشة تلفزيون خلال مباراة بلاي ستيشن خيرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حطم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، شاشة التلفزيون أثناء لعب مباراة «بلاي ستيشن» خيرية، مع رجل الأعمال السعودي سعود آل سويلم الرئيس السابق لنادي النصر.

وخاض «آل الشيخ» و«آل سويلم»، الجمعة، «تحدي الخير» المقرر بينهما، والذي يتمثل في مسابقة للبلاي ستيشن يذهب إيرادها لمنصة جود الإسكان.

وأثناء اللعب حطم «آل الشيخ» شاشة التلفزيون بعد تأخره بهدف، كلنه عاد وأكد أن المباراة لم تنته، وأنهم سيبحثون عن شاشة، وبعدها داعب الجمهور بعرض الشاشة المكسورة للبيع.

وكان عدد كبير من نجوم الفن العرب ومنهم عمرو دياب ومحمد هنيدي، ونجوم الكرة القدم العالميين أمثال دييجو أرماندو مارادونا، وليونيل ميسي وروبرتو كارلوس وداني ألفيش وبيبيتو وبوفون وغيرهم، قد دعموا هذا التحدي.