شكرا لقرائتكم أمير عبد الحميد يحتفل بمشهد إعدام هشام عشماوى بـ"سيلفى تحيا مصر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي السابق، بمشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي، والذي تم عرضه في حلقة الأمس من مسلسل الاختيار، الذي يعرض عبر قنوات أون في شهر رمضان ويجسد بطولة الكتيبة 103 صاعقة بالجيش المصري، بقيادة الشهيد أحمد صابر المنسي، في مواجهة الارهابيين في سيناء، ونشر أمير عبد الحميد صورة من مشهد إعدام هشام عشماوي عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام وعلق عليها "تحيا مصر"، معتبراً أن ذلك القصاص الحقيقي لشهداء الصاعقة المصرية.

وكانت الحلقة قبل الماضية قد استعرضت استشهاد العقيد أركان حرب أحمد المنسي مع عدد من أفراد كتيبته في مواجهة مجموعة من التكفيرين، وأثارت الحلقة مشاعر المصريين وعدد كبير من لاعبي الكرة، الذين تفاعلوا مع الحلقة بمؤازرة القوات المسلحة والدعاء للشهداء.



أمير عبد الحميد

من ناحية أخرى، نشر أمير عبد الحميد صورة عبر انستجرام أيضاً خلال قيامه ببعض التدريبات المنزلية في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.



أمير عبد الحميد

وكشف أمير عبد الحميد في وقت سابق، عن تآمر بعض لاعبي الأهلي ضده خلال ولاية مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق بالنادي الأحمر، موضحاً أن هذه المؤامرات أثرت على ثفة جوزيه في قدراته، مما أثر على رحلته فى القلعة الحمراء.

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وقال حارس الأهلي السابق: "بعض اللاعبين وصلوا صورة سلبية عني لمانويل جوزيه، وأبلغوه أنى على علاقة صداقة قوية بـالمطرب محمد حماقي، وأنى كثير السهر مما يؤثر على مستواه".

وأضاف عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق، المُذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، أن ثقة جوزيه اهتزت في قدراته مما اضطره لاستبعاده من المشاركة وقتها، ففكر في الرحيل وبالفعل تلقى عروضا خارجية بجانب عرض من نادي الإسماعيلي.

وقال أمير عبد الحميد، أنه نادم على الخلاف مع حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي، موضحا أنه ضحية من ضحايا البدري، لأنه لم يمتلك ما يكفي من الخبرات اللازمة وقتها، مشيرا إلى أنه يكن لمدربه السابق كل الاحترام ويعتذر منه كثيرا".

وأضاف: "لما اتخانقت مع البدري خضعت للتحقيق وخلاله حسسوني أنى أبو لهب، وأستغربت الأمر والتصعيد المبالغ فيه ضدي، لكن مع مرور الوقت تغيرت نظرتي للأمور، فاللاعب ينظر للمسائل بشكل يختلف عن الإداري".

وتابع حارس الأهلي الأسبق، أنه تقابل مع البدري أكثر من مرة وتحدث معه كثيرًا، خاصة أن الخلاف كان بين البدري وعدد كبير من اللاعبين ولم يصل الأمر لحد الاشتباك كما صوره الإعلام.