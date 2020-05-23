شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقى يؤكد لمسئولى الزمالك تمسكه بالبقاء فى القلعة البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المغربى أشرف بن شرقي لاعب وسط فريق الكرة بالزمالك لمسئولى ناديه تمسكه بالبقاء في صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل رغم تلقيه العديد ممن العروض فى الفترة الماضية للرحيل خلال الانتقالات الصيفية القادمة حيث جاءت تأكيدات أشرف بن شرقي خلال الاتصالات التي درات بينه وبين مسئولي الزمالك للاطمئنان عليه وعلى أداء البرنامج التاهيلي الذي يخضع له جميع لاعبي الفريق في منازلهم في ظل الحجر المنزلي الذى فرضه انتشار فيروس كورونا القاتل الذى تسبب في إيقاف النشاط الرياضى في مختلف دول العالم .

إدارة الزمالك تعتبر بن شرقي من الركائز الأساسية للفريق في ظل المستوى الطيب الذى قدمه مع الفريق خلال الموسم الحالي والذى ساهم في تتويج الفريق الأبيض ببوطلتيى السوبر الافريقي على حساب الترجى التونسي والسوبر المحلي على حساب الاهلى .

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أشرف بن شرقي يرتبط بعقد مع الزمالك يمتد لموسمين قادمين حيث انضم لصفوف تالقلعة البيضا في بداية الموسم الحالى فى عقد مدته ثلاث مواسم .

وكان النجم المغربى أشرف بن شرقى قد تصدر قائمة أبرز اللاعبين الأفارقة المرشحين للاحتراف في الدوريات الأوربية خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لشبكة "TV5 Monde Afrique" الفرنسية، أكد الموقع أن بن شرقى يعد من أفضل لاعبى القارة السمراء القادرين على التألق بشكل كبير في أكبر دوريات القارة العجوز خلال الفترة المقبلة، ووضعته فى القائمة التى شهدت تواجد الليبى حمدو الهونى نجم الترجى التونسى، وبديع أووك لاعب الوداد المغربى.

وذكر موقع " le360" المغربى أن بن شرقى يسعى لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي بناءً على نصيحة مصطفى حجي، مساعد مدرب المنتخب المغربى، البوسني وحيد خاليلوزيتش، بالرحيل إلى أوروبا لضمان اللعب في صفوف "أسود الأطلسى" بشكل أساسي بعد عودة النشاط الرياضي المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".