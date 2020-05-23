شكرا لقرائتكم الحضرى ينشر صورته مع نجله يس وفيديو لتدريبه أحد الحراس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال تواجده مع نجله ياسين داخل السيارة، كما نشر السد العالي فيديو خلال قيامه بالتدريب مع أحد الحراس الذين يتولى الحضري إعدادهم خلال فترة التوقف الحالية بسبب وباء كورونا المستجد، والتي بدأت منذ مارس الماضي كإجراء احترازي لمواجهة تفشي الفيروس، وأكد الحضري إنه بدأ بالفعل فى العمل بمجال التدريب، لافتًا إلى إنه تلقى العديد من طلبات بعض لاعبى الدورى المصرى الممتاز وكذلك لاعبى الممتاز "ب" وحراس المرمى من أجل القيام بالإشراف على تدريبهم فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل توقف مسابقة الدورى وجميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشى فيرس كورونا.

أضاف الحضرى خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه قام بالإشراف على تدريب أحمد الشيخ لاعب الأهلي، كما سيقوم غدًا بتدريب عبد الله بكرى لاعب بيراميدز، بخلاف الحراس الثلاثة أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصرى البورسعيدى، وأحمد حمدى حارس الاتحاد السكندرى السابق، وزياد أحمد المحترف فى أحد الفرق الأوروبية، وغيرهم من اللاعبين الذين سنضمون بهدف رفع معدل لياقتهم البدنية والفنية.

السد العالى أبدى فى كثير من تصريحاته السابقة إنه يرغب فى العمل كمدرب لحراس المرمى وأن هدفه فى الوقت الحالى هو تولى تدريب حراس مرمى المنتخب خاصة إنه صاحب سيرة ذاتية ضخمة فى الملاعب، وحصل على العديد من الرخص التدريبية فى هذا المجال، ومازال يسعى للحصول على المزيد.

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عصام الحضرى نجح في التتويج مع المنتخب المصرى بـ4 ألقاب لكأس الأمم الأفريقية 1998، 2006، 2008 و2010 وله رصيد كبير من مباريات الدولية.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الاتحاد الدولى.

وتمكن العملاق عصام الحضرى من التصدى لركلة جزاء فى المباراة التى انتهت بفوز منتخب السعودية.

وسطر حارس المرمى عصام الحضرى اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبي فاريد موندراجون الذي كان أكبر لاعب سنا يشارك في أي مباراة في بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك في مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.