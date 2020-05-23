شكرا لقرائتكم أيمن يونس عن إعدام عشماوي: كنا منتظرين اللحظة دي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، عن انبهاره بمسلسل الاختيار الذي يجسد قصة حقيقية من بطولات القوات المسلحة المصرية، وبالتحديد الكتيبة 103 صاعقة، بقيادة البطل الشهيد أحمد صابر منسي، والتي تصدت للإرهابيين في سيناء، ويعرض على قناة أون سبورت، وكانت حلقة الأمس قد استعرضت مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي، الذي خطط لأكثر من عملية إرهابية في مصر في فترة سابقة، في مشهد تفاعلت معه الجماهير المصرية بشعور الثأر من التكفيريين.

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ونشر أيمن يونس صورة من مشهد إعدام هشام عشماوي عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليها: حلقه تاريخيه علي رأي المخرج المتميز عمرو عرفه، كنا قاعدين فيها ننتظر القبض علي الإرهابي الخائن هشام عشماوي و تنفيذ، حكم الإعدام فيه..بس لازم نعترف ان المسلسل أحرج ناس كتيره متخلفين تايهين وعايشين في مجتمعنا لايقدروا دور الجيش المصري و بطولاته و تضحياته، رحم الله شهداءنا الأبطال.

وفى وقت سابق، أشاد أيمن يونس، بمسلسل الاختيار مؤكداً أنه ينتظر على أحر من الجمر حلقاته، وقال يونس فى برنامجه الفيسلوف عبر إذاعة أون سبورت، "مفيش شك الاختيار نمبر وان فى رمضان، مسلسل يخلد مسيرة الأبطال فى الجيش وشهداء الوطن، خايفين كلنا من حلقة انهارده ومجهزين المناديل عشان مشهد استشهاد المنسى الذى سيوجع قلوبنا"، مؤكداً أن "أمير كرارة قدم دوراً غير عادى ويعتبر أفضل أعماله الفنية على الإطلاق، وعجبتنى كلمته فى المسلسل خدنا سيناء كاملة وسنسلمها لأولادنا كاملة أيضاً".