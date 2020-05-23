شكرا لقرائتكم صحف لاتينية: تحدي آل الشيخ وآل سويلم يلفت أنظار ميسي ومارادونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سلطت وسائل إعلام لاتينية وأوروبية الضوء على تحدي المباراة الخيرية بين تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه وسعود آل سويلم، الرئيس السابق لنادي النصر، خاصة بعدما تفاعل نجوم كرة القدم العالميون مع مباراة "البلايستيشن" التي سيذهب ريعها إلى منصة جود الإسكان.

ومن المقرر أن تقام المباراة عبر "البلايستيشن" في الـ 29 من رمضان، يوم الجمعة.

صورة من الموقع الإلكتروني لـ "غلوبو" البرازيلية

وعنونت صحيفة "غلوبو" البرازيلية تقريرها في الموقع الإلكتروني بـ: مباراة خيرية تفوز بدعم مارادونا وميسي ونجوم آخرين، وقالت: ستجلب المواجهة بين مالك ألميريا الإسباني والرئيس السابق للنصر السعودي الدعم بمبالغ كبيرة للأسر المحتاجة.

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وأضافت الصحيفة: ستقام المباراة بين فريقي ألميريا والنصر في لعبة "فيفا 2020"، ووجد التحدي دعما من شخصيات هامة في كرة القدم، مثل رونالدو البرازيلي ومارادونا وميسي، بالإضافة إلى المدرب البرتغالي مورينيو ومواطنه جيسوس الموجود حاليا في فلامنغو. ونشر التقرير الفيديوهات الخاصة بنجوم كرة القدم.

تقرير صحيفة "بولافيب"

فيما ذكرت صحيفة "بولافيب" الشهيرة في أميركا الجنوبية : يلعب تركي آل الشيخ دور البطولة في مباراة خيرية، بدعم من شخصيات كروية مثل مارادونا وميسي ورونالدينيو، وسيقام تحدي "البلايستيشن" بهدف خيري ومن أجل مساعدة المحتاجين، ولهذا السبب تضامن نجوم كرة القدم حول العالم مع المبادرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

صورة ضوئية من موقع "كيدينسير" الإسبانية

وقالت "كيدينسير" الإسبانية: مالك ألميريا جمع نجوم العالم حول تحدي خيري، ووحده تركي آل الشيخ من تمكن من جمع ميسي ومارادونا ورونالدو والعديد من الشخصيات الأخرى في غضون أيام قليلة، وأضافت: بعث العديد من المشاهير رسائل دعمهم إلى تركي آل الشيخ، الذي سيشارك في مباراة خيرية عبر "البلايستيشن".

يشار إلى أن وزارتي الرياضة والإسكان أطلقتا بالتعاون مع منصّة جود الإسكان في مايو الجاري، مسابقة (دوري جود) بمشاركة أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يهدف الدوري إلى جمع العطاءات والإسهامات الخيرية لتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة ممن تنطبق عليها شروط الدعم السكني على مستوى السعودية.