شكرا لقرائتكم رابطة الدوري الإنجليزي تستعد لاستئناف الموسم.. ولا تستبعد "الإنهاء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، عن ثقتها في إمكانية استئناف المسابقة في شهر يونيو المقبل، لكنها اعترفت أن إنهاء الموسم يعد أمرا محتملا أيضا.

وتبقت 92 مباراة في الموسم الحالي، والذي توقفت منافساته منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتتدرب أندية الدوري الإنجليزي الـ 20 في مجموعات صغيرة منذ يوم الثلاثاء الماضي، فيما قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للبطولة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أنهم يقومون بكل ما يستطيعون فعله من أجل توفير الأمان لكل المتخوفين.

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وقال ماسترز "لقد أخذنا الخطوة الأولى، إنه شيء عظيم للجميع بما فيهم الجماهير لكي يروا لاعبينا وهم يعودون للتدريبات" لكنه أضاف أيضا إن الأمر يحتاج للمرونة، وأن خيار إنهاء الموسم يظل أمرا محتملا".

واضاف: لم نكن لنتخذ خطوة العودة للتدريبات، لو لم نكن مقتنعين بأننا وفرنا بيئة أمنة للغاية للاعبين، إنها الخطوة الأولى، ونحن نحتاج للتأكد حينما نعود للتدريبات الجماعية لقد أكملنا مهمتنا التي تجعلنا نعتقد أن الأمر آمن من أجل العودة".

وأعرب ماسترز عن أمله في إقامة المباريات المتبقية في ملاعب الأندية بدلا من إقامتها في ملاعب محايدة، رغم أن كل المباريات ستقام بدون حضور جماهيري".

ويتصدر ليفربول، الذي لم يتوج ببطولة الدوري منذ عام 1990، الدوري بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مع تبقى تسع جولات على نهاية المسابقة.