مصطفى محمد يحتفل مع خطيبته بالعيد على أنغام "بالضحكة دى" للهضبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الاوليمبى بعيد الفطر المبارك عبر حسابه على انستجرام بصورة مع خطيبته على أنغام "بالضحكة دى" لعمرو دياب ، ويعتزم مهاجم الزمالك دخول عش الزوجية فى الفترة القادمة ، على الجانب الأخر ، كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن إدارة النادى الأبيض حددت مبلغ يفوق 5 مليون دولار لتسويق مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى، وفى ظل صعوبة تسويق اللاعب بتلك القيمة المالية فى الصيف المقبل، سيستمر ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد؛ خاصة مع التمسك بجهوده من جانب إدارة النادى وكذلك الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ويأتى صعوبة تسويقه بتلك القيمة المالية فى ظل توقف النشاط الكروى بمختلف دول العالم طوال الفترة الماضية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث تم تعليق منافسات الدورى الممتاز، منذ منتصف شهر مارس الماضى، والممتدة حتى نهاية شهر مايو الجارى، وفقًا لمستجدات فيروس كورونا، بالإضافة إلى تأجيل مباريات دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، لأجل غير مُسمى، من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف".

وسبق أن أشترط الزمالك أن يتلقى مصطفى محمد عرضًا أوروبيًا يليق باسم اللاعب ونادى الزمالك، وتحقيق من خلاله عدة مكاسب للاعب والنادي سواء فنية او مادية، للسماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفى حالة عدم وصول العرض المناسب فى تلك الفترة فلن يتم السماح برحيل اللاعب

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وفضل مسئولو الزمالك، عدم التفريط بسهولة فى مصطفى محمد أو الموافقة على احترافه خارجيًا دون أن يتلقى عرضًا يليق باسم اللاعب والنادى، خاصة وإنه تم تأجيل إقامة الأولمبياد حتى عام 2021، بسبب فيروس كورونا، لذا يرغب مسئولو الزمالك فى تسويق اللاعب عن طريق المحافل الدولية الكبرى.

وشارك مصطفى محمد فى 28 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، بواقع 13 مباراة فى الدورى الممتاز، و11 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الأفريقى، بالإضافة إلى مباراتين فى بطولة كأس مصر النسخة الماضية، فيما شهدت هذه المباريات إحرازه 6 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا و5 أهداف بالدورى، وهدف فى الكأس، فيما صنع 4 أهداف.