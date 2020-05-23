محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي تستأنف اليوم السبت، الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الألماني "البوندسليجا" من هذا الموسم 2019-2020. وعادت الحياة إلى كرة القدم مرة أخرى عن طريق الدوري الألماني الذي عاد الأسبوع الماضي بمباريات الجولة الـ26 بعد توقفه لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا. وتُعد مباراتي فولفسبورج وبروسيا دورتموند، بايرن ميونخ وإينتراخت فرانكفورت أبرز مباريات السبت الألماني. وننشر لكم أبرز مباريات الجولة الـ27 اليوم السبت من البوندسليجا ومواعيدها والقنوات الناقلة لها: فرايبورج - فيردر بريمن الساعة الثالثة والنصف وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 Advertisements بادربورن - هوفنهايم الساعة الثالثة والنصف وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4 بروسيا مونشنجلادباخ - بايرن ليفركوزن الساعة الثالثة والنصف وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 فولفسبورج - بروسيا دورتموند الساعة الثالثة والنصف وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 بايرن ميونخ - إينتراخت فرانكفورت الساعة السادسة والنصف وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تعرف على أبرز مباريات السبت الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.