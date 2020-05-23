شعبان لمصراوي: انتقلت لجمهورية شبين مقابل 4 الاف.. و500 جنيه مكافأة الفوز على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي

في ظل الأزمة التي تعيشها غالبية الدوريات في العالم بعد انتشار فيروس كورونا، وارتفاع سقف المطالب بتخفيض عقود اللاعبين، لكن كل ذلك كان يسبقة ارتفاع جنوني في أسعار لاعبي الدوري.

الخليج 365 خلال شهر رمضان يقدم سلسة حلقات مع لاعبين سابقين يتحدثون على رواتهبم عبر اجيال مختلفة، لمعرفة ما وصلت له عقود وأسعار اللاعبين في السنوات الأخيرة.

واختار الخليج 365 عصام شعبان نجم جمهورية شبين في عصرها الذهبي ليكون بطل الحلقة رقم 15 من سلسلة عقود زمان.

يروي عصام شعبان أنه انتقل إلى فريق جمهورية شبين في عام 1992 ، بعدما بدأ مع الغزل قطب المدينة الثاني حين كان عمره 19 عاما ليخوض بعدها

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تجربة مع الترسانة استمرت لعامين بقرار من الشاذلي نجم الشواكيش، ليستقر به المقام في النهاية مع الجمهورية.

وأوضح نجم جمهورية شبين السابق، أنه انتقل لنادي جمهورية شبين مقابل الحصول على 4 ألاف جنيه كقيمة انتقال وقتها.

وأشار إلى أنه بعد رحلته مع الترسانة والتي لم تستمر طويلا استقر في جمهورية شبين الذي قرر التعاقد معه لمدة 3 مواسم مقابل 30 ألف جنيه بواقع 10 ألاف جنيه للموسم الواحد.

ولا ينسى أن مجلس إدارة نادي جمهورية شبين وقتها وضع لائحة للفوز على الأهلي او الزمالك خلال تلك الفترة بقيمة 500 جنيه في المباراة.

ويسرد شعبان قصة اهتمام القطبين بالتعاقد معه:" حصل كلام مع انور سلامة مدرب الأهلي، ومصر كلها كانت عارفة ان الزمالك والجوهري كلموني والجرائد يومها نشروا هذا الخبر ، وحصلت على مبلغ مالي من الزمالك بعدما جلست مع حمادة إمام، لكن الصفقة لم تتم لسببين كوني أهلاوي وخشيت من تلك التجربة والثانية رفض نادي جمهورية شبين الاستغناء عني".