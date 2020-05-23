اتحاد الكرة يطلب تحليل "كورونا" للاعبين والمدربين قبل وبعد التدريبات والمباريات

طلب مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني، ضرورة إجراء تحليل فيروس كورونا على اللاعبين والمدربين قبل وبعد المباريات حال عودة الدوري.

وضع اتحاد الكرة في تصور عودة الدوري أنه من المطلوب إجراء التحليل للاعبين والمدربين وحتى الحكام قبل وبعض المباريات بجانب اللاعبين

والمدربين قبل وبعد التدريبات وكذلك الإداريين، من أجل متابعة حالتهم الصحية باستمرار.

وكان رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي أكد أن الأنشطة الرياضية ستعود تدريجيًا بداية من منتصف شهر يونيو المقبل.