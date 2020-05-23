رسمياً.. الغاء الدوري المكسيكي دون تحديد بطل

أعلنت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم، عن الغاء مسابقتي الدوري للرجال والسيدات بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان مسئولو الرابطة قد ناقشوا مسئولي الصحة في المكسيك حول امكانية استئناف النشاط الكروي قبل يتم الإعلان عن القرار تجنباً للمخاطرة بحياة عناصر اللعبة. المكسيك حول امكانية استئناف النشاط الكروي قبل يتم الإعلان عن القرار تجنباً للمخاطرة بحياة عناصر اللعبة. وقالت رابطة الوري المكسيكي في بيانها الرسمي :" نحن نختبر موقفًا غير مسبوق دون أجني شك، ما يجبرنا علي ضرورة التصرف بشكل جيد وأن نوحد جهودنا جميعاً والإلتزام بالتدابير الصحية اللازمة".

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