تيرشتيجن يقترب من تمديد تعاقده مع برشلونة

أكدت تقارير إسبانية حدوث انفراحة في المفاوضات بين ادارة نادي برشلونة الإسباني والحارس الأملان مارك تير شتيجن حول تمديد تعاقده مع الفريق.
وقالت صجيفة "سبورت" الإسبانية، ان برشلونة نجح في التوصل لاتفاق مبدئي مع تيرشتيجن حول تمديد تعاقده، وأنه سيوقع عقده الجديدفي اقرب فرصة ممكنة.
واوضحت الصحيفة أن الحارس الذي ارهق ادارة النادي الكتالوني في المفاوضات بسبب رغبته في زيادة راتبه السنوي وافق علي تمديد عقده حتي عام 2025.
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