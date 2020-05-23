تقارير.. كارتيرون يصر علي تعاقد الزمالك مع مدافع الصفاقسي التونسي

كشفت تقارير تونسية عن إصرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي التعاقد مع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي. ويبحث الزمالك عن ضم لاعب جديد في مركز الظهير الأيمن لتعويض رحيل حمدي النقاز. جديد في مركز الظهير الأيمن لتعويض رحيل حمدي النقاز. وأكدت صحيفة "الصحافة" التونسية أن كارتيرون متمسك بضم المثلوثي لرغبته فيه تدعيم الجبهة اليمني للزمالك بلاعب قادر علي أاء الواجبات الهجومية بشكل جيد بجانب القدرة علي التغطية الدفاعية. للزمالك بلاعب قادر علي أاء الواجبات الهجومية بشكل جيد بجانب القدرة علي التغطية الدفاعية. واشارت الصحيفة الي أن الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع المثلوثي قائد فريق الصفاقسي، والذي يمتلك عرضين آخرين للانتقال الي الترجي التونسي، أو مينيسوتا الأمريكي.

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