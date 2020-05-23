اتحاد الكرة يضع بند "الرئاسة الشرفية" ضمن تعديلات اللائحة

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وضع بند "الرئاسة الشرفية للاتحاد"، ضمن تعديلات لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة. لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة. وتعكف اللجنة الخماسية على إجراء عدد من التعديلات في لائحة النظام الأساسي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية للجبلاية الفترة المقبلة. عدد من التعديلات في لائحة النظام الأساسي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية للجبلاية الفترة المقبلة.

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