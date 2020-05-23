تطورات جديدة في مفاوضات نيوكاسل مع بوكيتينيو

كشفت تقارير ايطالية عن آخر تطورات المفاوضات بين ادارة نادي نيوكاسل الانجليزي مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير. وتسعي الإدارة الجديدة لنادي نيوكاسل بعد بيعه الي صندوق الإستثمارات السعودي، للتعاقد مع بوكيتينيو لقيادة الفريق خلال المواسم المقبلة والإشراف علي بناء فريق جديد وقوي قادر علي المنافسة. صندوق الإستثمارات السعودي، للتعاقد مع بوكيتينيو لقيادة الفريق خلال المواسم المقبلة والإشراف علي بناء فريق جديد وقوي قادر علي المنافسة. وبدأت ادارة نيوكاسل وفقاً للتقارير المفاوضات الجدية مع بوكيتينيو خلال الايام القليلة الماضية، كما أن المدرب الأرجنتيني فتح الباب أمام استمراره في إنجلترا بعد أن تحدث في وقت سابق عن تقديره للدوري الإنجليزي، وصعوبة الانتقال لبلد أخري في الوقت الحالي.

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