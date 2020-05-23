تتوجه انظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم السبت الي ملعب اليانز ارينا الذي يستضيف مباراة بايرن ميونخ أمام اينتراخت فرانكفورت ضمن منافسات الجولة 27 للدوري الألماني. ويسعي بايرن ميونخ لاقتناص نقاط المباراة الثلاث مستغلاً عامل الأرض رغم غياب الجماهير عن المدرجات ضمن الغجراءات الاحترازية بسبب فيروس غياب الجماهير عن المدرجات ضمن الغجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا ، للحفاظ علي صدارة جدول ترتيب البوندزليجا والاقتراب خطوة بعد أخري من حسم اللقب. ومن المتوقغ أن يعتمد هانزي فليك المدير الفني للفريق البافاري علي تشكيل يضم كل من: الفني للفريق البافاري علي تشكيل يضم كل من: حراسة المرمى: مانويل نوير. خط الدفاع: بافارد، بواتينج، ألابا، دافيس. خط الوسط: كيميش، تياجو، جوريتسكا، جنابري خط الهجوم: مولر، ليفاندوفسكي. Advertisements في المقابل يضم التشكيل المتوقع لاينتراخت فرانكفورت كل من: حراسة المرمى: تراب. خط الدفاع: توري، ديفيد أبراهام، هينتيرغير، نديكا. خط الوسط: إيلسانكر، روده، كامادا، تشاندلر. خط الهجوم: دوست، كوستيتش.

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كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت قي الدوري الالماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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