حرص الاتحاد العربي للكاراتيه على عقد اجتماع بالفيديو كونفرانس عن بعد تم خلاله تناول العديد من القضايا والاستعداد للموسم الجديد 2020.

وتم عقد الاجتماع عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح مختلف دول العالم.

وشهد الاجتماع حضور كل من اللواء ناصر الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي و بشير الشريف رئيس الاتحاد البحر المتوسط و الدكتور ابراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي و محمد الدهراوي نائب رئيس الاتحاد العربي.

وتمت مناقشة اعداد الاتحاد العربي للموسم الجديد 2020عن بعد وتم الاستقرار على عمل دورة مدربين كاتا وكوميتيه .. بالإضافة إلى دورة حكام (كاتا وكوميتيه).

وتم الاستقرار على عمل دورة تدريبية للمرأة والإدارة الرياضية ودورة للطب الرياضي ودورة الإعداد البدني هذا بالإضافة إلى اصدار صحيفة إلكترونية للاتحاد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو كونفرانس.. الاتحاد العربي للكاراتيه يناقش الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.