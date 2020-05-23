يستضيف فريق بايرن ميونيخ نظيره اينتراخت فرانكفورت مساء اليوم السبت علي ملعب اليانز أرينا في مواجهة صعبة ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري الألماني. وتتوجه الأنظار للأسبوع الثاني علي التوالي الي المانيا، بعد أن اصبخ الدوري الألماني أول المسابقات الأوروبية البري التي يتم إستئنافها عقب توقف النشاط الرياضي اثر أزمة فيروس كورونا. موعد مباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت تنطلق مباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت ضمن منافسات الدوري الالماني في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت Advertisements تنقل مباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت مساء اليوم عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي. بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي. يدخل بايرن ميونيخ المباراة وعينه علي المقاط الثلاث لضمان الحفاظ علي صدارته لجدول ترتيب المسابقة، وقطع خطوة جديدة نحو الحفاظ علي لقبه. في المقابل يلعب اينتراخت فرانكفورت المباراة بلا ضغوط بعد ابتعاده عن دائرة المنافسة علي اللقب أو صراع حجز مقعد مؤهل للمشاركة في المسابقات الاوروبية بالموسم المقبل. ويحتل بايرن ميونيخ صدارة جدول ترتيب البوندزليجا برصيد58 نقطة، ويأتي اينتراخت فرانكفورت في المركز ال 13 ورصيده 28 نقطة وله مباراة مؤجلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. بايرن ميونيخ يستضيف اينتراخت فرانكفورت في مواجعة صعبة بالبوندزليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.