رياضة | كيكي سيتين يطلب عودة نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يطلب عودة نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة، ، رغبته في أن يتواجد نيمار في الفريق الكاتالوني، وأكد سعادته في حال انضم النجم البرازيلي مرة أخرى.

ارتبط نيمار بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، والعودة إلى برشلونة مرة أخرى خلال الصيف المقبل، وذلك بحسب ما قيل في تقارير صحافية عديدة.

وقال سيتين في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "سأكون سعيداً جداً لأن أتمكن من تدريب نيمار بكل تأكيد، نحن نتحدث عن لاعب من الدرجة الأولى، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك".

ورد سيتين أيضاً على تعليقات النجم ليونيل ميسي التي أشارت إلى أن برشلونة لا يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا، بالطريقة التي كان عليها منذ توليه منصب المدير الفني للفريق.

وأوضح: "أعلم أن ما قاله ميسي أثار الكثير من الجدل، لكننا مقتنعون بأنه يمكننا الفوز بدوري الأبطال".

واختتم: "علينا تحسين بعض الأشياء، لكننا مقتنعون تماماً بأن الفريق لديه القدرة على الفوز بدوري أبطال أوروبا".

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