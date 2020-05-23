رياضة | الهلال السعودي يوقع عقدا مع شركة أجهزة رياضية دعما للاعبيه

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يوقع عقدا مع شركة أجهزة رياضية دعما للاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقعت إدارة نادي الهلال السعودي، عقداً مع إحدى شركات الأجهزة الرياضية، لتوفير أجهزة للاعبي فريقها الأول لكرة القدم، تلبية لطلب الجهاز الفني الذي يرغب في أن يواصل اللاعبون تدريباتهم باستخدام أجهزة رياضية متقدمة.
أوضحت صحيفة الرياضية السعودية، نقلاً عن مصادر خاصة لم تكشف هويتها، أن الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو يرغب في رفع معدلات اللياقة للاعبي،ن خلال فترة تعليق المنافسات الرياضية الجارية بسبب فيروس كورونا.
وأضافت: "اللاعبون تسلموا الدفعة الأولى من الأجهزة في منازلهم، وستتم متابعة أدائهم وتدريباتهم باستمرار عن طريق مدربي اللياقة واختصاصيي التأهيل والإعداد البدني في الجهاز الفني المعاون للوشيسكو".
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ومن جانب آخر أرجأ مسؤولو نادي الهلال السعودي لكرة القدم مناقشة ملف تدعيم صفوف الفريق بلاعبين محليين أو أجانب لحين حسم موقف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) لهذا الموسم.
وتوقف الدوري السعودي في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة الرياضية السعودية نقلاً عن مصادر خاصة أن الهلال سيقوم بتغيير اللاعبين الأجانب والمحليين على نطاق ضيق للغاية في الموسم المقبل، بسبب ظروف فيروس كورونا، وانتظار التقرير الفني من الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق في الفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن إدارة النادي اتخذت هذه الخطوة أيضاً نظراً للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الشارع الرياضي في السعودية، وضرورة عدم إرهاق خزينة النادي بالمزيد من الالتزامات المالية، في ظل الأزمة الجارية التي تعاني منها جميع الأندية.