رياضة | الهلال السعودي يوقع عقدا مع شركة أجهزة رياضية دعما للاعبيه

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يوقع عقدا مع شركة أجهزة رياضية دعما للاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت إدارة نادي الهلال السعودي، عقداً مع إحدى شركات الأجهزة الرياضية، لتوفير أجهزة للاعبي فريقها الأول لكرة القدم، تلبية لطلب الجهاز الفني الذي يرغب في أن يواصل اللاعبون تدريباتهم باستخدام أجهزة رياضية متقدمة.

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية، نقلاً عن مصادر خاصة لم تكشف هويتها، أن الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو يرغب في رفع معدلات اللياقة للاعبي،ن خلال فترة تعليق المنافسات الرياضية الجارية بسبب فيروس كورونا.

وأضافت: "اللاعبون تسلموا الدفعة الأولى من الأجهزة في منازلهم، وستتم متابعة أدائهم وتدريباتهم باستمرار عن طريق مدربي اللياقة واختصاصيي التأهيل والإعداد البدني في الجهاز الفني المعاون للوشيسكو".