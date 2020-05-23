رياضة | تصريحات مثيرة للجدل من خالد الغندور بشأن لقب نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات مثيرة للجدل من خالد الغندور بشأن لقب نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الزمالك سيحتفل الأيام المقبلة بلقب نادي القرن الحقيقي، وإن إدارة القلعة البيضاء لن تفرط في حق النادي.
حيث شهد نادي الزمالك، أمس الجمعة، على أبواب مقره الرئيسي بميت عقبة، لافته ضخمة تشير إلى أحقية القلعة البيضاء بلقب نادي القرن.
وظهر على اللافته شعار الزمالك يمينًا والكاف يسارًا، مصحوبة بتعليق "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي ، بالبطولات والإنجازات ، وليس بالمحسوبية والمجاملات".
وقال الغندور، عبر برنامجه "زملكاوي" على قناة الزمالك:" الزمالك أكثر الأندية الإفريقية تتويجًا بالبطولات في نهاية الألفية الثانية".
وتابع:" إن شاء الله سنحتفل بلقب الأكثر تتويجًا بنادي القرن الحقيقي بعد ما نرجع لحياتنا الطبيعية أيامنا المقبلة".
وأتم:" مش هانسكت في هذا الموضوع، حتى نظهر من هو نادي القرن الحقيقي".
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قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالاحتفال بالذكرى الـ٢٠ لحصول النادي الأهلي المصري على لقب نادي القرن في إفريقيا.
وغرد "كاف" عبر حساباته الرسمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية احتفاءه بمرور عشرين عامًا على لقب نادي القرن، الذي حصل عليه النادي الأهلي.
ونشرت الحسابات الرسمية للاتحاد الإفريقي مقاطع فيديو تبرز إنجازات الأهلي وبطولاته الإفريقية التي حصل عليها، والإشارة إلى كوكبة من أبرز نجومه على مدى تاريخه، الذين أسهموا جميعًا في تتويجه بالعديد من الألقاب التي منحته لقب نادي القرن في القارة السمراء.
وفي سياق متصل، فجر مجلس إدارة نادي الزمالك قضية نادي القرن من جديد بعدما أصدر مرتضى منصور قرار فتح الملف لاحقيقة الأبيض في اللقب بالبطولات.
ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لصالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، خلال تسلمه لقب نادي القرن الإفريقي.
وكتب الأهلي: "إفريقيا لا تعرف سوى بطل واحد النادي الأهلي المترفع على عرش القارة السمراء، في القرن الماضي والحالي"
وتابع الحساب الرسمي للأحمر: "بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبناءه المخلصين محطما كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات الكاف".