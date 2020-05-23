رياضة | تصريحات مثيرة للجدل من خالد الغندور بشأن لقب نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات مثيرة للجدل من خالد الغندور بشأن لقب نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الزمالك سيحتفل الأيام المقبلة بلقب نادي القرن الحقيقي، وإن إدارة القلعة البيضاء لن تفرط في حق النادي.

حيث شهد نادي الزمالك، أمس الجمعة، على أبواب مقره الرئيسي بميت عقبة، لافته ضخمة تشير إلى أحقية القلعة البيضاء بلقب نادي القرن.

وظهر على اللافته شعار الزمالك يمينًا والكاف يسارًا، مصحوبة بتعليق "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي ، بالبطولات والإنجازات ، وليس بالمحسوبية والمجاملات".

وقال الغندور، عبر برنامجه "زملكاوي" على قناة الزمالك:" الزمالك أكثر الأندية الإفريقية تتويجًا بالبطولات في نهاية الألفية الثانية".

وتابع:" إن شاء الله سنحتفل بلقب الأكثر تتويجًا بنادي القرن الحقيقي بعد ما نرجع لحياتنا الطبيعية أيامنا المقبلة".

وأتم:" مش هانسكت في هذا الموضوع، حتى نظهر من هو نادي القرن الحقيقي".

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قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالاحتفال بالذكرى الـ٢٠ لحصول النادي الأهلي المصري على لقب نادي القرن في إفريقيا.

وغرد "كاف" عبر حساباته الرسمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية احتفاءه بمرور عشرين عامًا على لقب نادي القرن، الذي حصل عليه النادي الأهلي.

ونشرت الحسابات الرسمية للاتحاد الإفريقي مقاطع فيديو تبرز إنجازات الأهلي وبطولاته الإفريقية التي حصل عليها، والإشارة إلى كوكبة من أبرز نجومه على مدى تاريخه، الذين أسهموا جميعًا في تتويجه بالعديد من الألقاب التي منحته لقب نادي القرن في القارة السمراء.

وفي سياق متصل، فجر مجلس إدارة نادي الزمالك قضية نادي القرن من جديد بعدما أصدر مرتضى منصور قرار فتح الملف لاحقيقة الأبيض في اللقب بالبطولات.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لصالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، خلال تسلمه لقب نادي القرن الإفريقي.

وكتب الأهلي: "إفريقيا لا تعرف سوى بطل واحد النادي الأهلي المترفع على عرش القارة السمراء، في القرن الماضي والحالي"

وتابع الحساب الرسمي للأحمر: "بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبناءه المخلصين محطما كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات الكاف".