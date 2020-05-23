رياضة | يونس محمود يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة العراقي

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر يونس محمود يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة العراقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن يونس محمود نجم المنتخب العراقي السابق عن رغبته في الترشح لمنصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، من أجل المساهمة في تطوير الكرة العراقية خلال الجولة المقبلة، خاصة مع تولي الكابتن عدنان درجال منصب وزير الشباب والرياضة.
حل اللاعب الملقب بالسفاح ضيفاً في بث مباشر على موقع مشروع الجيل المبهر التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم 2022، تحدث خلاله عن أهمية برنامج الجيل المبهر الذي يصب في صالح البشرية جمعاء، كونه لا يقتصر على بلاد معينة، ويهتم بالشباب لخدمة مجتمعاتهم من خلال الرياضة وكرة القدم.
وقال يونس محمود إن مسألة ترشحه لرئاسة الاتحاد العراقي، ترتبط بالتنسيق مع الكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، مشيراً إلى إن درجال لديه العديد من المشاريع والملفات التي يرغب في العمل عليها لتطوير الرياضة في العراق على العديد من المستويات.
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وفي سياق آخر قال العراقي علاء مهاوي لاعب الشرطة العراقي ومنتخب العراق بأنه يتمنى الانتقال إلى النادي الأهلي، مشددًا بأن هناك مفاوضات من قبل وكيله مع مسؤولو النادي الأحمر.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"هناك حديث بيني وبين وكيلي بأن
الأهلي فريق كبير وأي لاعب يتمنى اللعب له وفي هذا الجمهور وأتمنى أن أكون متواجد في النادي".
وتابع :"وكيلي أكد لي بأن هناك مفاوضات مع مسؤولو الأهلي، ومحمد بركات كان يعجبني أدائه".
وأشار :"أتابع النادي الأهلي، وأشاهد المباريات القديمة للنادي الأحمر".
وأردف :"تواجد العراقيين مثل همام طارق ومصطفى كريمي تشجعني على الانتقال إلى الأهلي واللعب في الدوري المصري والذي أراه قوي للغاية".
وعن عدم نجاح تجربته مع الباطن السعودي قال :"الأجواء لم تساعدني مع الباطن السعودني ولم أتأقلم على الأوضاع هناك".
وأتم حديثه :"تعافقدي مع الشرطة العراقي ينتهي نهاية الموسم الجاري ويحق لي التوقيع لأي نادي".