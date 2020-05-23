رياضة | ريال مدريد يعرض 160 مليون لضم ماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعرض 160 مليون لضم ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد لا يزال بفكر في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول خلال الفترة المقبلة.
وبحسب موقع "le10Sport" الفرنسي، فإن ريال مدريد يصعب عليه التعاقد مع كيليان مبابي في هذا التوقيت، واتجهت أنظاره نحو ساديو ماني.
وتابع الموقع، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، يرغب في ضم ماني ويعلم جيداً أنه سيكون إضافة قوية للفريق في الخط الأمامي، وسيشكل ثنائي قوي مع البلجيكي إدين هازارد.
وينتهي عقد ماني مع ليفربول في عام 2022، لذلك يرى زيدان أن التعاقد مع ماني سيكون متاح عن التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.
وشارك ماني مع ليفربول في 26 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، تمكن من تسجيل 14 هدف وصنع 7 أخرين.
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ومن جانب آخر كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي حريص جدًا على التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني لخلافة نجم الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي بات قريبًا من الرحيل.
وأكد الصحفي نيكولا شيرا أن ميلان يضع يوفيتش كأولوية له في الصيف المقبل وأنه قد يرحل النجم الصربي بالفعل في فترة الانتقالات المقبلة.
وأشار نيكولا شيرا إلى أن ميلان يخطط للتعاقد مع يوفيتش على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع وجود بند أحقية الشراء النهائي ولكن هناك عقبة تواجه ميلان لإتمام تلك الصفقة.
وأوضح نيكولا شيرا أن العقبة تتمثل في راتب النجم الصربي، حيث يتقاضى 5 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت وهو راتب لايستطيع ميلان تحمله لذلك لاتزال المفاوضات مستمرة.
وذكر نيكولا شيرا أن لوكا يوفيتش إنضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو وخاض حتى الآن 24 مباراة وسجل هدفين وصنع هدفين آخرين ويتعافى حاليًا من الإصابة التي تعرض لها.