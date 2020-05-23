رياضة | ريال مدريد يعرض 160 مليون لضم ماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعرض 160 مليون لضم ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد لا يزال بفكر في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "le10Sport" الفرنسي، فإن ريال مدريد يصعب عليه التعاقد مع كيليان مبابي في هذا التوقيت، واتجهت أنظاره نحو ساديو ماني.

وتابع الموقع، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، يرغب في ضم ماني ويعلم جيداً أنه سيكون إضافة قوية للفريق في الخط الأمامي، وسيشكل ثنائي قوي مع البلجيكي إدين هازارد.

وينتهي عقد ماني مع ليفربول في عام 2022، لذلك يرى زيدان أن التعاقد مع ماني سيكون متاح عن التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وشارك ماني مع ليفربول في 26 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، تمكن من تسجيل 14 هدف وصنع 7 أخرين.

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