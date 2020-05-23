رياضة | القرار النهائي.. الأهلي يستجيب لطلب فايلر بشأن أزارو

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر القرار النهائي.. الأهلي يستجيب لطلب فايلر بشأن أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على بيع وليد ازارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والمعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، بعد نهاية إعارته نهاية الموسم الحالي.

جاء ذلك بناء على قرار السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي طلب عدم عودة اللاعب للفريق خلال الفترة الماضية.

واشترط جهاز الكرة بالنادي الأهلي من أجل الموافقة على بيع المغربى وليد أزارو، إذ يرفض رحيل اللاعب بأقل من 3 ملايين دولار خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن المهاجم المغربي وليد ازارو لديه بعض العروض الخليجية والأوروبية، والتي من المقرر أن يعرضها على إدارة الأهلى فى الفترة المقبلة لحسم مصيره.

كارتيرون يرغب في ضم أزارو

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وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية مغربية أن المغربي وليد أزارو نجم الأهلي والمعار حاليًا إلى الاتفاق السعودي بات يواجه مصيرا مجهولاً في القلعة الحمراء.

وأفاد موقع le 360 سبورت المغربي في نسخته الفرنسية بأن الاتفاق السعودي تراجع عن ضم النجم المغربي البالغ من العمر 24 عامًا بسبب مطالب الأهلي المادية بالحصول على مبلغ 3 ملايين دولار لبيعه بشكل نهائي.

وأشار الموقع المغربي إلى أن أزارو سيعود إلى الأهلي عقب نهاية فترة إعارته في الوقت الذي يعتبره السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خارج حساباته في المواسم المقبلة.

وأكد الموقع المغربي أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يرغب في ضم أزارو ليكون مع مواطنيه أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلا أن الأهلي لا يرغب في بيع نمه لغريمه التقليدي الزمالك.

وأوضح الموقع المغربي أن مطالب الأهلي المادية تضعف رغبة أي نادٍ في شراء النجم المغربي وذلك في ظل توقف النشاط بسبب تجمد الإيرادات وتفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.