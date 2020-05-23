رياضة | رسالة قوية من لجنة الحكام الإيطالية قبل استئناف الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسالة قوية من لجنة الحكام الإيطالية قبل استئناف الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مارشيلو نيتشي رئيس لجنة الحكام في إيطاليا رسالة إلى الجميع عقب العودة لمنافسات الكالتشيو والتي توقفت لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال مارشيلو نيتشي في مقابلة مع محطة "سبورتيفا" الإذاعية: "أتمنى أن تتغير سلوكياتنا بعد هذا الفيروس وأن يحظى الحكام بمعاملة أكثر احتراما".

وأضاف: "هل كنا نحتاج لفيروس كورونا لإجبار اللاعبين على الابتعاد لمسافة كافية من الحكام أثناء الاحتجاج على القرارات؟ إنها مسألة أخلاقية وأتمنى أن يستوعب الجميع الأمر".

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وأضاف نيتشي: "الحكام من العناصر الرئيسية في اللعبة وعدم وجودهم يشبه اللعب بدون كرة. الشيء الوحيد الذي نفعله منذ عدة أشهر هو المحافظة على لياقتنا استعدادا لاستئناف محتمل للدوري".

وقالت الحكومة الإيطالية إنها ستقرر في 28 مايو الجاري مصير الدوري المتوقف منذ التاسع من مارس الماضي بسبب الجائحة.

ويتبقى 12 جولة على نهاية الدوري الإيطالي إلى جانب بعض المباريات المؤجلة من جولات سابقة.

ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب، الساعي للقبه التاسع على التوالي، المسابقة برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الوصيف.