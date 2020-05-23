شكرا لقرائتكم صالح جمعة فى ختام رمضان : اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي للدعاء وتلاوة القرآن في وداع شهر رمضان المبارك، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال تواجده مع أحد أقاربه أثناء تلاوته في المصحف، وعلق عليها قائلاً : "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا، اللهم انا نستودعك شهر رمضان فتقبله منا وأنت راض عنا".

صالح جمعة

واقترب صالح جمعة من انهاء علاقته بالنادي الأهلي بعد خروجه من الحسابات الفنية لرينية فايلر مدرب الفريق الأحمر. Advertisements

من ناحية اخري أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بضرورة تفعيل غرامة صالح جمعة بسبب واقعة "إنستجرام" التى سخر خلالها صالح من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، مُستعيناً بأحد مشاهد مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان الذى يُعرض حالياً فى موسم رمضان الحالى، وأبدى فايلر اندهاشه من عدم الإعلان عن الغرامة من قبل مدير الكرة والذي أكد أنه لن يتم تغريم اللاعب قبل أن يتدخل فايلر ويبلغ عبد الحفيظ بضرورة تفعيل العقوبة خاصة بدعما أرتكب اللاعب خطأين، الأول هو السخرية من مدرب الفريق، أما الخطأ الثانى فهو اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعى والتحدث عن فريق الكرة أو أزمات كروية عبر منصّات التواصل الاجتماعى.

كما أكد فايلر لمحمود الخطيب خلال الجلسة التي جمعتهما سوياً مؤخراً أنه لن يقبل بتواجد صالح جمعة داخل صفوف الفريق حال استمراره على رأس الجهاز الفني في الموسم الجديد، مطالباً إدارة ناديه بتسويقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر صالح جمعة صورة عبر حسابه على إنستجرام يسخر فيها من فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، حيث نشر اللاعب صورة كوميكس له مع فايلر يقوم خلالها المدرب بإنزال اللاعب من سيارة الأهلى على طريقة الممثل أحمد زاهر مع ابنة أخيه الطفلة مريم ابنة فى مسلسل البرنس، حيث ألقى أحمد زاهر بالطفلة فى الشارع، وأراد اللاعب التأكيد على أن فايلرألقاه فى الشارع كما فعل أحمد زاهر مع ابنة شقيقه قبل أن يقوم صالح جمعة بحذف الصورة من على صفحته بعد الهجوم عليه.