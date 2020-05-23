شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تقديم عرض جديد لبيراميدز للتعاقد مع رجب بكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة الزمالك علي تقديم عرض جديد لنادي بيراميدز تتضمن التعاقد مع رجب بكار لاعب فريق بيراميدز مقابل ضم 2 لاعبين من الزمالك ومبلغ مالي يتم الاتفاق عليهم وفقا للمفاوضات، وينتظر مسئولو الزمالك وضوح الرؤية بالنسبة للموسم الحالي والموسم المقبل في ظل توقف النشاط بسبب ازمة كورونا ، لحسم مصير مفاوضات بيراميدز لضم رجب بكار.

في نفس السياق استبعد مسئولو الزمالك فكرة التعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل،في ظل وجود عجز داخل الزمالك في مركز الظهير الايمن بعد هروب حمدي النقاز الظهير الايمن التونسي وفسخ تعاقده مع الزمالك منذ فترة، حيث رأي مسئولو الزمالك ان مبلغ 11 مليون جنيه في الموسم الواحد والذي طلبه عمر جابر من الزمالك يعتبر مبالغ فيه نظرا لكبر سن اللاعب كما ان جميع اللاعبين في الزمالك تم وضع حد اعلي للتعاقدات وهو ما يتنافي مع ما طلبه عمر جابر.

كما فضلت ادارة الزمالك ان يكون التعاقد مع مدافع أيمن صغير السن ويكون اضافة للفريق في المواسم المقبلة في ظل كبر حازم إمام الظهير الأيمن الوحيد في الفريق.