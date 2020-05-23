شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف ضم بكار والعراقي في الصيف بناءً على قرار فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق النادي الأهلي ملف التعاقد مع رجب بكار لاعب بيراميدز لتدعيم الجبهة اليُمنى في القلعة الحمراء وتعويض أحمد فتحي نجم الفريق الذى سيرحل مع نهاية الموسم الجاري إلى بيراميدز عقب رفض تجديد عقده مع الأهلي ، ورغم أن الفترة الماضية شهدت تناثر أنباء قوية حول رغبة الأهلي ودخوله في مفاوضات مع ظهير بيراميدز لإتمام الصفقة في الصيف المقبل إلا أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر أغلق هذا الملف كما أغلق الأهلي ملف ضم كريم العراقي ظهير أيمن فريق المصري رغم أنه كان مطروحاً هو الأخر لارتداء القميص الأحمر الصيف المقبل لكن مفاوضات ضم بكار أو العراقي تم إغلاقها مؤخراً بعد الجلسة التي عقدها محمود الخطيب رئيس النادي مع رينيه فايلر منذ أسبوع.

واستطلع خلالها رئيس الأهلي وجهة نظر المدير الفني بشأن تدعيم بعض المراكز في الفريق ومنها الظهير الأيمن لكن فايلر حسم الأمر وأكد أنه لا يحتاج ظهير أيمن لوجود أكثر من لاعب في الفريق قادرين على تعويض غياب أحمد فتحي ومنهم حسين الشحات وكريم نيدفيد الذى إقترب من التماثل للشفاء من جراحة الركبة وأكرم توفيق الذى طلب الأهلي عودته بعد انتهاء الإعارة للجونة ومعهم الظهير الأيمن الأساسي للفريق حالياً وهو محمد هاني ، وجدد فايلر تأكيده على المراكز التي تحتاج دعماً وهي الجناح "يميناً وشمالاً" وصانع اللعب فيما تبدو عملية تدعيم الدفاع أو الهجوم مرحلة ثانوية ولا يحتاج لها فايلر.