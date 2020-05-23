شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحجز قاعة تسع لـ2000 شخصا تمهيدا للجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم الإتفاق على حجز إحدي القاعات الكبيرة التى تسع لـ2000 شخص من أجل إقامة الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسي للجبلاية ، و أنه سيتم اتباع الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا خلال الجمعية المرجح إقامتها نهاية شهر يونيو أو الأسبوع الأول من شهر يوليو، و رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مقترح إلغاء بطولة القسم الثاني و الثالث للموسم الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا ، و الإكتفاء فقط بمباريات الدوري الممتاز المرجح استئنافه فى منتصف شهر يوليو المقبل ، بعد تصريحات وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي بإمكانية استئناف التدريبات منتصف شهر يونيو القادم.

جاء رفض مقترح إلغاء دوري القسم الثاني من قبل مسئولو اتحاد الكرة بسبب مبدأ تكافؤ الفرص و إكتمال مسابقة الدوري بالشروط الخاصة بالصعود و الهبوط إلي جانب أن مسابقة القسم الثاني متبقي بها 5 جولات فقط ونفس الأمر للقسم الثالث الذى يتبقي به 3 أو 4 جولات ، عكس الدوري الممتاز المتبقي به 17 جولة.

فى سياق مغاير شهد حفل الإفطار الخميس الذي جمع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي و هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الجبلاية و هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالدوري وعودته للاستئناف الفترة المقبلة ، حيث طلب الوزير من اتحاد الكرة في جلسته تصور جديد خاص باستئناف مسابقة الدوري والشروط الطبية التي ستكون علي كل فريق استعدادا لعودة الفرق للتدريبات منتصف يونيو المقبل.

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ولم تشهد الجلسة الحديث عن أي أمور خاصة لانتخابات اتحاد الكرة والاقرب هو التجديد للجنة لمدة موسم واحد علي أن يتم إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات في 2021 عقب أوليمبياد طوكيو التى تقام فى شهر يوليو من العام المقبل.