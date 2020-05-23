رياضة | النجم الساحلي يكشف حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد مع نجمه

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يكشف حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد مع نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قيس عاشور المتحدث باسم النجم الساحلي التونسي حقيقة وجود مفاوضات رسمية من جانب الزمالك من أجل التعاقد مع وجدي كشريدة الظهير الأيمن للفريق.

النجم الساحلي يكشف حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد مع نجمه

وقال قيس عاشور في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون تايم سبورت: "كشريدة مازال في عقده موسمين ومازال على ذمة النادي ولا يوجد أي شروط جزائية في عقود اللاعبين لدينا".

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وأضاف: "لم تصل أي عروض رسمية أو شفهية لكشريدة في الوقت الحالي من مصر".

وتابع:"إذا عرض علينا مفاوضات رسمية من الزمالك، سندرس الأمر جيدا قبل اتخاذ القرار من حيث الجانبين المادي والرياضي للاعب وللنادي. سنرى الأفضل لمصلحته بالتأكيد وإذا كانت هناك مفاوضات ستكون من خلال النادي".

واختتم عاشور تصريحاته قائلاً: "من المبكر أساساً الحديث عن رحيل أي لاعب وليس كشريدة فقط لأن الموسم لم ينتهي حتى الآن".