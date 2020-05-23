رياضة | نجم منتخب مصر السابق: الأهلي رفض انتقالي إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم منتخب مصر السابق: الأهلي رفض انتقالي إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق أن النادي رفض انتقاله إلى نادي برشلونة عقب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 98.

وقال سمير كمونة في تصريحات إذاعية: " تلقيت عرضا من برشلونة عقب ظهوري بشكل جيد في كأس الأمم الإفريقية 98، حيث كانت لديهم رغبة في ضمي لفريق الصف الثاني، أو الخروج على سبيل الإعارة قبل العودة للفريق من جديد".

Advertisements

وتابع: " لكن في النهاية فضلت إدارة الأهلي انتقالي لصفوف كايزر سلاوتن؛ بسبب قيمة العرض المالية الكبيرة، والتي وصلت إلى 6 ملايين جنيه".

وأضاف: " التواجد في كايزر سلاوتن، والتواجد في بطولة دوري أبطال إفريقيا كان من أفضل فترات حياتي".

وأنهى سمير كمونة تصريحاته قائلا: "تلقيت عروضا آخرى من صفوف أولمبياكوس وبورسيا دورتموند كما حاول الزمالك حاول ضمي مرتين، الأولى كانت من خلال التوأم في فترة أوتوفيستر،وأيضا من خلال مرتضى منصور، ولكن توقفت المفاوضات، وكان من الصعب قبولي لعرض الزمالك بسبب انتمائي الشديد للأهلي".