رياضة | دون تحديد بطل.. قرار بإلغاء المسابقات الكروية في المكسيك

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر دون تحديد بطل.. قرار بإلغاء المسابقات الكروية في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المسئولون في المكسيك إلغاء بطولة الدوري المحلي سواء للرجال أو السيدات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بدون تحديد بطل لأي مسابقة.

ودخلت رابطة الدوري المكسيكي في مناقشات مع مسؤولي الصحة بشأن عودة المباريات المتوقفة منذ 15 مارس، لكنهم توصلوا إلى أنه لا يمكن اللعب "دون المخاطرة بأعضاء العائلة العظيمة".

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وأضافت رابطة الدوري في بيان الجمعة: "لا جدال في أننا نختبر موقفا لا سابق له في بلادنا مما يجبر الصناعة في المكسيك على التعامل بحس جيد وتوحيد الجهود للالتزام بالمتطلبات".

وأعلنت الرابطة عن ظهور ثماني عينات إيجابية بفريق سانتوس لاغونا الأربعاء الماضي بعد الخضوع لفحوص كورونا رغم عدم ظهور الأعراض عليهم.

وسجلت المكسيك 59,5 ألف إصابة بالعدوى حتى يوم الجمعة وتوفي 6,510 أشخاص وفقا لإحصاءات "رويترز".