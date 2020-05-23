رياضة | فريق أوروبي يصرف النظر عن التعاقد مع أشرف بن شرقي

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر فريق أوروبي يصرف النظر عن التعاقد مع أشرف بن شرقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد النجم المغربي أشرف بن شرقي مهاجم نادي الزمالك والمتألق خلال الفترة الأخيرة أحد أبرز اللاعبين الذى يسعي عدد من الأندية الأوروبية فى التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "voetbalnieuws" البلجيكية أن نادي ستاندر دولييج البلجيكي قرر صرف النظر عن التعاقد مع بن شرقي بسبب الأزمة المالية التى يُعانى منها النادي بعد إلغاء بطولة الدوري البلجيكى بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي ستاندر دولييج يمر بفترة مالية صعبة، الأمر الذي جعل مجلس إدارته يتخلى عن ثنائي الفريق، لويس بيدرو كافاندا وأورلاندو سا.

وأكدت الصحيفة البلجيكية، أن هناك سببا آخر جعل الفريق يصرف النظر عن ضم بن شرقي، وهو وجود منافسة قوية من طرابزون سبور التركي ومونبوليي الفرنسي على ضم اللاعب.