رياضة | أرقام ساديو ماني مع ليفربول بعد ترشحه الانضمام لصفوف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرقام ساديو ماني مع ليفربول بعد ترشحه الانضمام لصفوف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت ادارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي كهدف أساسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بناءا على طلب من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وذكرت تقارير اسبانية و انجليزية عن بدء العمل على ضم اللاعب الدولي السنغالي لصفوف النادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم نادي ريال مدريد في الموسم الجديد.

يذكر أن اللاعب الدولي السنغالي هو هداف نادي ليفربول الإنجليزي هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ونجح ماني في الفوز بالحذاء الذهبي للبطولة الإنجليزية في الموسم الماضي.

وكان ماني قد انضم لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015 قادما من صفوف نظيره نادي ساوثهامتون الإنجليزي.