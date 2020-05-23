رياضة | عاجل.. تحديد موعد الإعلان عن صفقة برشلونة الجديدة لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحديد موعد الإعلان عن صفقة برشلونة الجديدة لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية اليوم السبت تحديد موعد الإعلان عن صفقة نادي برشلونة الجديدة المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي بعد أن اتفق الفريقين مبدأيا على قيمة الصفقة.

وأكدت التقارير الاسبانية أن الاتفاق من حيث المبدأ بين إدارة نادى البارسا و المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة قد تم ويعمل جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني ونظيره إنتر ميلان الإيطالي على إغلاق الصفقة وهو مبلغ مالي بإضافة الي لاعبين من نادي برشلونة.

وأضافت التقارير أن الاعلان الرسمي لصفقة المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي وانضمامه لصفوف نادي برشلونة الاسباني ستكون قبل يوم 30 يونيو المقبل.

يستبعد نادي إنتر ميلان الإيطالي دخول راكيتيتش وفيدال في العملية وسيكون الباب مفتوح امام رافينيا، سيميدو، أومتيتي وفيربو، للدخول في الصفقة.