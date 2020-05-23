رياضة | ناشئ الأهلي يبحث عن عرض احترافي

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر ناشئ الأهلي يبحث عن عرض احترافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب شادى رضوان، صانع ألعاب النادى الأهلى بفريق الشباب، في خوض تجربة احتراف جديده، في حال تلقيه أي عروض خلال الفترة المقبلة.

حيث أشارت بعض التقارير، عن رغبة شادي رضوان في الرحيل لخوض تجربة احتراف، في ظل صعوبة المشاركة بسبب تكدس الفريق بالعديد من اللاعبين في الخط الأمامي.

وكان شادي رضوان قريب من الانضمام لفريق العين الإماراتي، لكن المفاوضات توقفت بسبب رغبة المارد الأحمر في استمرار اللاعب.

وجاء رفض الأهلي لعرض العين الإماراتي أيضاً، عدم زيادة الفريق الإماراتى لقمية العرض من الناحية المادية.