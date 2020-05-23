رياضة | مفاجأة.. الأهلي يحدد مبلغ بيع نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يحدد مبلغ بيع نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية مطالبه للموافقة على بيع واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر مسئولو القلعة الحمراء في الفترة الماضية على بيع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار لصفوف نادي الاتفاق السعودي في الصيف القادم.

وجاء قرار الأهلي ببيع أزارو بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم.

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واشترط النادي الأهلي الحصول على مبلغ 3 مليون دولار من أي نادي يرغب في ضم وليد أزارو في الصيف القادم.

يذكر أن نادي الاتفاق أكد منذ فترة رسميا أنه لا ينوي شراء عقد أزارو بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويملك وليد أزارو العديد من العروض سواء من الدوري التركي أو الدوري المغربي لضمه في الصيف القادم.