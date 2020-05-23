شكرا لقرائتكم ناصر ماهر يرغب في الاستمرار مع سموحة حال تأكد عدم عودته للأهلى بعد إنتهاء الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستقر ناصر ماهر لاعب الأهلي المُعار لسموحة على البقاء في الفريق السكندري بنسبة كبيرة للغاية حال تأكد عدم عودته للقلعة الحمراء بعد إنتهاء الإعارة ، وأبلغ اللاعب مسئولو القلعة الحمراء بأنه يرغب في إستكمال مشواره مع سموحة ولن يقبل أية عروض أخرى لو رفض الاهلي عودته بعد إنتهاء العارة بنهاية الموسم الجاري وتأتي تأكيدات اللاعب بعدما تلقى 3 عروض من أندية محلية خلال الفترة الماضية وهي الأنتاج الحربي والمقاولون العرب والجونة بجانب سموحة الذى يرغب في شراء اللاعب نهائياً أو تجديد الإعارة التي ستنتهي بنهاية الموسم الجاري ويقدم ناصر ماهر عروضاً جيدة مع اللاعب السكندري هذا الموسم قبل تجميده على خلفية "جائحة" كورونا التي ضربت العالم كله.

وتبدو حظوظ ناصر ماهر في العودة للأهلي صعبة للغاية وفقاً لرؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أعلن أن الأهلي ليس بحاجة لجهود ناصر ماهر حالياً ومن الأفضل إستمرار إعارته لاكتساب مزيداً من الخبرات وأكد ناصر ماهر أنه يحترم جميع الأندية التى ترغب في التعاقد معه لكنه يُفضّل البقاء مع سموحة حيث يشعر بالإرتياح والتفاهم في النادي السكندري ما ينعكس إيجابياً على مستواه.

على صعيد متصل ، إستفسر مسئولو سموحة من نظرائهم بالنادى الأهلى عن الموقف النهائى لثنائى الفريق الأحمر المعار للنادى السكندرى ناصر ماهر وصلاح محسن، ومدى حاجة القلعة الحمراء لهما فى الموسم المقبل، فى ظل الأنباء التى تواترت خلال الفترة الماضية عن رغبة المسئولين فى إعادتهما من جديد للأهلى. ويرغب مسئولو سموحه فى استكمال الثنائى لمشوارهما مع أبناء الإسكندرية فى ظل التناغم الذى يعيش فيه اللاعبان مع أبناء فرج عامر، بالإضافة إلى إلحاح حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة فى بقائهما مع الفريق فى الموسم المقبل ، ويسعى فرج عامر لبناء فريق قوى من جديد لسموحة يستطيع المنافسة به على البطولات من جديد والعودة للمشاركة مرة أخرى فى البطولات الأفريقية .