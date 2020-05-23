«كسر التلفاز» .. غضب متابعي «تركي آل شيخ» بعد رد فعله العنيف .. والشيخ : أحداث شغب بسيطة

توقفت مباراة التحدي بين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ومالك نادي الميريا الإسباني ضد سعود آل سويلم الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، بعد أن كسر آل الشيخ التلفاز.

وقام آل الشيخ برمي قبضة "البلاي ستيشين" التي كان يلعب بها نحو شاشة التلفاز لحظة استقبال شباكه للهدف الثاني، مما أدى إلى تحطيم التلفاز وإيقاف المباراة وسط ضحكات آل سويلم، وأرجع آل الشيخ تلقيه لهدفين لعطل في القبضة التي يلعب بها.

ونشر آل الشيخ فيديو لدقائق المباراة التي لعبت وأرفقها بالقول: "في أحداث شغب بسيطة... بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة ... لسا المباراة ما انتهت".

وحظي التحدي باهتمام كبير على مستوى العالم من قبل العديد من نجوم الساحرة المستديرة أبرزهم الأرجنتني ليونيل ميسي والساحر البرازيلي رونالدينيو.

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ويقوم التحدي على مباراة "بلاي ستيشن" بين آل الشيخ الذي يمثل نادي الميريا وآل سويلم ممثلا لنادي النصر، وتهدف لتوفير وحدات سكنية لصالح مبادرة "جود للإسكان" الخيرية.

وأبدى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية غضبا من آل الشيخ، بسبب طريقة ترويجه للتحدي.

وقال ناشطون إن ظهور نجوم كرة القدم حول العالم في مقاطع فيديو لا تتعدى 10 ثوان، للترويج لفعالية شخصية لا تعود بالنفع على المواطنين، وتعد استفزازا كبيرا.

وأوضح ناشطون أن ظهور هؤلاء النجوم لا يمكن بحال أن يكون بالمجان، متوقعين أن تكون ملايين صرفت على هذه اللقطات البسيطة.