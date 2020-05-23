شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد وشديد قناوي وعبد المنصف الفائزون الثلاثة قبل هجمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايزال مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز غامضاً، من حيث استكمالها حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم ، واستطاع ثلاثة نجوم تحقيق إنجازات شخصية وأرقام قياسية بالايجيبشن ليج قد تكون هي المحصلة النهائية من الموسم الحالي في حالة الغاؤه وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

*عبد الله السعيد والحصول على عضوية نادى المائة هدف

عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، كان قد دخل نادي المائة بالموسم الجاري بعد هدفه في مرمى الاتحاد السكندري، بعد رحلة مع أندية الإسماعيلي والأهلي قبل أن يرتدي قيمص بيراميدز.

اللاعب صاحب الـ 34 عامًا، خاض 324 مباراة ببطولة الدوري فقط مسجلاً 102 أهداف وصانعًا 65 لزملائه خلال 25854 دقيقة لعب ، أهداف السعيد جاءت بواقع 36 مع الإسماعيلي، و50 هدفا مع الأهلي، و14 هدفا مع بيراميدز

وبدأ السعيد مسيرته في الدوري المصري موسم 2003-2004 بينما سجل أول أهدافه في موسم 2005-2006 ، ويلعب السعيد حاليا مع بيراميدز موسمه رقم 15 في الدوري المصري.

*أحمد شديد قناوى ولقب الأكثر مشاركة بالدوري

وحفر أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر للإنتاج الحربى والأهلى الأسبق اسمه فى ذاكرة الجماهير المصرية بحروف من ذهب، بعدما كسر النجم المخضرم إنجاز الراحل حسن الشاذلى هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 120 مباراة، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

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ولعب شديد قناوى كل المباريات للموسم الرابع على التوالي، حيث خاض كل مباريات أسوان فى موسم 2016/2017 والإنتاج الحربى ثلاثة مواسم هى 2017/2018 و2018/2019 و و11 مباريات حتى الان من موسم 2019 -2020 ليكون مجموع المباريات التى خاضها فى الاربع مواسم 121 مباراة .

تميز شديد قناوى بقدم يسرى مميزة، وضعته فى مصاف أبرز لاعبى الجبهة اليسرى فى الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة، حقق مع الأهلى 20 بطولة محلية وأفريقية وتألق معه فى مباريات كثيرة، فضلا عن تألقه مع المنتخب الأولمبى والوطنى، حيث انضم الفتى الذهبى للجبهة اليسرى لمنتخب مصر فى 12 أكتوبر 2008 وشارك فى 12 مباراة دولية.

أحمد شديد قناوى أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلى، صعد للفريق الأول فى يونيو 2005، ثم انتقل إلى النادى المصرى البورسعيدى لمدة ثلاثة أعوام وأدى خلالها مباريات جيدة، حيث شارك فى 95 مباراة سجل 12 هدفاً وصنع 16 لزملائه أدت لعودته مجددًا للنادى الأهلى عام 2011، وشارك شديد قناوى مع المارد الأحمر فى 107 مباريات، سجل هدفين وصنع 12 هدفا.

وبعد ثلاثة مواسم مع الأهلى قرر النادى الاستغناء عنه فى يوليو 2014، لينتقل بعدها لصفوف طلائع الجيش وشارك معه فى 61 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 8 أهداف، قبل أن يرحل إلى نادى أسوان فى أغسطس 2016 لمدة موسم واحد فى صفقة انتقال حر، وشارك فى 34 مباراة وصنع 7 أهداف ولم يسجل، وقرر الرحيل بعد هبوط أسوان للقسم الثانى لينتقل لصفوف الإنتاج الحربى وشارك حتى الآن فى 86 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 19 هدفا.

ونجح قناوى فى تحطيم رقم حسن الشاذلى، الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961-1962، حتى 1965-1966، بقميص الترسانة.

*محمد عبد المنصف يشارك في 24 موسم متتالى بالدوري

وسجل محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة الحالي والزمالك السابق انجازاً تاريخياً هذا الموسم حينما سجل المشاركة الـ24 على التوالى فى مسابقة الدورى بمجرد انطلاق الموسم الحالى، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب على مستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم ليفربول الإيطالى السابق.

وبهذا الرقم يعد محمد عبد المنصف أول من يشارك فى 24 موسما متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى الحالى لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق.