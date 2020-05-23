شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يُفضل البقاء في سموحة ويرفض 3 عروض حال عدم العودة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر ناصر ماهر لاعب الأهلي المُعار لسموحة على البقاء في الفريق السكندري بنسبة كبيرة للغاية حال تأكد عدم عودته للقلعة الحمراء بعد إنتهاء الإعارة ، وأبلغ اللاعب مسئولو القلعة الحمراء بأنه يرغب في إستكمال مشواره مع سموحة ولن يقبل أية عروض أخرى لو رفض الاهلي عودته بعد إنتهاء العارة بنهاية الموسم الجاري وتأتي تأكيدات اللاعب بعدما تلقى 3 عروض من أندية محلية خلال الفترة الماضية وهي الإنتاج الحربي والمقاولون العرب والجونة بجانب سموحة الذى يرغب في شراء اللاعب نهائياً أو تجديد الإعارة التي ستنتهي بنهاية الموسم الجاري ويقدم ناصر ماهر عروضاً جيدة مع النادى السكندري هذا الموسم قبل تجميده على خلفية "جائحة" كورونا التي ضربت العالم كله.

وتبدو حظوظ ناصر ماهر في العودة للأهلي صعبة للغاية وفقاً لرؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أعلن أن الأهلي ليس بحاجة لجهود ناصر ماهر حالياً ومن الأفضل إستمرار إعارته لاكتساب مزيداً من الخبرات وأكد ناصر ماهر أنه يحترم جميع الأندية التى ترغب في التعاقد معه لكنه يُفضّل البقاء مع سموحة حيث يشعر بالإرتياح والتفاهم في النادي السكندري ما ينعكس إيجابياً على مستواه.

على صعيد متصل ، استفسر مسئولو سموحة من نظرائهم بالنادى الأهلى عن الموقف النهائى لثنائى الفريق الأحمر المعار للنادى السكندرى ناصر ماهر وصلاح محسن، ويرغب مسئولو سموحه فى استكمال الثنائى لمشوارهما مع أبناء الإسكندرية فى ظل التناغم الذى يعيش فيه اللاعبان مع أبناء فرج عامر، بالإضافة إلى إلحاح حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة فى بقائهما مع الفريق فى الموسم المقبل ، ويسعى فرج عامر لبناء فريق قوى من جديد لسموحة يستطيع المنافسة به على البطولات من جديد والعودة للمشاركة مرة أخرى فى البطولات الأفريقية .