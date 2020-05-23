شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد عمر جابر من حساباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد مسئولو الزمالك فكرة التعاقد مع عمر جابر الظهير الايمن لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل،في ظل وجود عجز داخل الزمالك في مركز الظهير الايمن بعد هروب حمدي النقاز الظهير الايمن التونسي وفسخ تعاقده مع الزمالك منذ فترة، حيث رأي مسئولو الزمالك ان مبلغ 11 مليون جنيه في الموسم الواحد والذي طلبه عمر جابر من الزمالك يعتبر مبالغ فيه نظرا لكبر سن اللاعب كما ان جميع اللاعبين في الزمالك تم وضع حد اعلي للتعاقدات وهو ما يتنافي مع ما طلبه عمر جابر.

كما فضلت ‘دارة الزمالك أن يكون التعاقد مع مدافع أيمن صغير السن ويكون إضافة للفريق في المواسم المقبلة في ظل كبر حازم إمام الظهير الايمن الوحيد في الفريق.

من ناحية أخري علق مسئولو نادى الزمالك لافتة كبيرة على سور النادى بميت عقبة وكتبوا عليها عبارة "نادى الزمالك.. نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، فى محاولة للتأكيد على أحقية القلعة البيضاء فى لقب نادى القرن الأفريقى الذى توّج به النادى الأهلى قبل 20 سنة، لكن اللقب شهد جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية بعدما قرر مجلس الزمالك تصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية بهدف تجريد النادى الأهلى من اللقب ومنحه للزمالك.