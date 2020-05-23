ملف الجمعة.. الأهلي يحتفل بتتويج نادي القرن.. ومرتضى منصور يدعم لاعب فريق السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة 22 مايو 2020.
مصدر لمصراوي: الزمالك قدم عرضًا مغريًا لضم المثلوثي
الهاني سليمان يختار أفضل حارس في مصر.. وأصعب مهاجم لعب أمامه
اتحاد الكرة: حسم الموقف النهائي من الموسم بعد العيد
وزير الرياضة: سنصدر بعد العيد الجداول الاحترازية لعودة نشاط الأندية
بعد اتهامه بالتواطؤ مع الأهلي.. "شطة" يلجأ للقضاء للرد على الغندور
بعد اصابته بكورونا.. مرتضى منصور يدعم لاعب فريق السلة
خاص.. أول تعليق من "كاف" على لافتة الزمالك بخصوص نادي القرن
كاف يحتفل بذكرى تتويج الأهلي بنادي القرن في إفريقيا
مورينيو: إنتر ميلان كان مثل عائلتي
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